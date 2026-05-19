Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Abdurrezak Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


        İlçedeki kapalı spor salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sundu. Halk oyunları, tekvando ve jimnastik gösterilerinin ardından özel eğitim öğrencileri sahne aldı.

        Program, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Yozgat'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Eşiyle topladığı eski eşyaları köy evinde sergiliyor
        Eşiyle topladığı eski eşyaları köy evinde sergiliyor
        Yozgat'ta 4. Bozok Film Festivali başladı
        Yozgat'ta 4. Bozok Film Festivali başladı
        Yozgat'ta bayrak yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi
        Yozgat'ta bayrak yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi
        Yozgat'ta "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Yozgat'ta "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        'Orman Benim' etkinliğiyle Türkiye'nin ilk Milli Parkında atıklar temizlend...
        'Orman Benim' etkinliğiyle Türkiye'nin ilk Milli Parkında atıklar temizlend...