Sorgun'da Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bayram süresince alınacak trafik, asayiş, sağlık, kurban kesim alanları, denetim ve acil durum tedbirleri ele alındı. Canpolat, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekerek, gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirtti.

