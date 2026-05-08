Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri "Tiyatro Treni" Yozgat'ta izleyiciyle buluştu

        "Tiyatro Treni" Yozgat'ta izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Yozgat'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tiyatro Treni" Yozgat'ta izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Yozgat'a geldi.


        Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin, toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turnesinin 4'üncü durağı Yozgat'ın Yerköy ilçesi oldu.

        Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Yerköy Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

        Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

        Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak proje, yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü kültür hattı oluşturmayı hedefliyor.

        Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Sorgun'da "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlenecek
        Sorgun'da "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlenecek
        Yozgat merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 980 milyon lira hesap har...
        Yozgat merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 980 milyon lira hesap har...
        Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta 'Sel Su Baskını Afeti Tatbikatı' yapıldı
        Yozgat'ta 'Sel Su Baskını Afeti Tatbikatı' yapıldı
        Yozgat'ta "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" düzenlendi
        Yozgat'ta "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" düzenlendi
        Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu
        Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu