Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri köy okulunda kütüphane oluşturdu

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında merkeze bağlı Çadırardıç köyündeki okulda kütüphane oluşturdu.





"Bozkırın Nilüferleri Kütüphanesi Projesi" kapsamında yaklaşık bir ay önce çalışma başlatan öğrenciler, fakültede topladıkları kitapları Çadırardıç Ortaokulu'na ulaştırdı.



Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de kütüphanede bakım, onarım ve duvar boyama çalışmaları yapan öğrencilerle birlikte duvar boyama çalışmalarına katıldı. Oluşturulan kütüphaneye yaklaşık 250 kitap hediye etti.



Şentürk, açıklamasında, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının önemli olduğunu ifade etti.



Öğrencilerin proje kapsamında büyük özveriyle çalıştığını belirten Şentürk, şunları kaydetti:





"Öğrencilerimiz bu projede sadece kitap taşımadı, aynı zamanda köy okulundaki çocukların hayallerine dokundu. Gençlerimizin kendi imkanlarıyla topladığı kitapları öğrenci kardeşleriyle buluşturması bizim için çok kıymetli. Fakülte olarak 'Bozkırın ortasında nilüferler açacak' sloganıyla çocukların eğitim hayatına katkı sunmaya ve hayatın içinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyoruz."



