Yozgat merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, B.K.A'nın internet sitesi üzerinden "yorum ve beğeni yaparak para kazanma" vaadiyle yaklaşık 450 bin lira dolandırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce yürütülen çalışmada, dolandırıcılık faaliyetlerinin 9 il üzerinden organize şekilde yapıldığı belirlendi.



Bu kapsamda Yozgat'ın Şefaatli ilçesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Iğdır, Konya ve Kayseri'de belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen H.B'nin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çeşitli dijital materyal ele geçirildi.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 980 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.





Ayrıca, yasa dışı bahis faaliyetlerinde canlı destek ekibini yöneten 59 kullanıcının yanı sıra bahis oynatımında kullanıldığı belirlenen 161 internet sitesi tespit edildi.

