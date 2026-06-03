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        Yozgat merkezli tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Yozgat merkezli tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Yozgat ve Ankara'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 USB bellek, 2 SD kart, 32 senet, 4 sözleşme belgesi, 4 tapu belgesi, 45 gram altın, 21 çeyrek altın, tam altın, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 93 fişek ele geçirildi.

        Ele geçirilen altın, senet ve tapuların değerinin yaklaşık 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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