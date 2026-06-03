Yozgat merkezli tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yozgat ve Ankara'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 USB bellek, 2 SD kart, 32 senet, 4 sözleşme belgesi, 4 tapu belgesi, 45 gram altın, 21 çeyrek altın, tam altın, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 93 fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen altın, senet ve tapuların değerinin yaklaşık 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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