        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta 1 tonluk kurbanlık boğalar "Bozkır" ve "Paşa" alıcısını bekliyor

        Yozgat'ta bir besici, yaklaşık birer ton ağırlığındaki "Bozkır" ve "Paşa" adlı boğalarını Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Aşağınohutlu Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Adem Teker, simental cinsi boğaları kurdele ve çeşitli süslemelerle bayrama hazırladı.

        Teker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı için özenle yetiştirdiği 2 boğayı satışa çıkardığını söyledi.

        Kurbanlıklardan birine "Bozkır", diğerine "Paşa" adını verdiğini belirten Teker, 6 aylıkken aldığı boğaların 2,5 yaşına geldiğini ve kurbanlık için ideal durumda olduklarını ifade etti.

        Boğaları özenle ve büyük bir emekle yetiştirdiğini vurgulayan Teker, "Bu hayvanlara kendi çocuğummuş gibi baktım. Ellerimle büyüttüğüm için yabancı birini gördüklerinde hemen hareketleniyorlar. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor, fotoğraf çektiriyor." dedi.

        Teker, günlük yaklaşık 10'ar kilogram yemle beslediği yaklaşık birer ton ağırlığındaki boğalar için 370'er bin lira fiyat belirlediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

