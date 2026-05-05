        Yozgat Haberleri Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:52
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamada Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.


        Yerköy ilçesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. ile Sorgun ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

