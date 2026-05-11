Yozgat'ta 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1'i ağır 7 kişi tedavi altına alındı. Kent merkezindeki Adliye Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.