Yozgat'ta 5 okula 2 bin kitap desteği

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Ülkem Okuyor Derneği işbirliğinde yürütülen "Bir Kitap Bin Gelecek" projesi kapsamında 5 okula 2 bin kitap desteği sağlandı.



Proje kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, topladıkları kitapları Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na getirerek okul kütüphanesine kazandırdı.



Kitapların dağıtımı için okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, burada yaptığı açıklamada, Ülkem Okuyor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul'a ve Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti.



Ülkem Okuyor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul da Yozgat'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üniversite öğrencilerinin projeye sağladığı katkının değerli olduğunu ifade etti.



Ertuğrul, 5 okula yaklaşık 2 bin kitap verildiğini, bu protokolle okullarda kitap kulüpleri kurmayı ve öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ise öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasının önemine değinerek, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

