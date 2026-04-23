Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İrfan K'nin kullandığı 06 EYJ 703 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Molla Osman Türbesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki Gülcan K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülcan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

