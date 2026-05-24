Yozgat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. F.G. yönetimindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Melikli köyü mevkisinde dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.G, A.G. ve H.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

