        Yozgat'ta "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye 582 bin 431 lira ceza kesildi

        Yozgat'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye toplam 582 bin 431 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:12 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Sorgun-Çekerek kara yolundaki trafik denetimlerinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü Kadışehri ilçesinde yakalandı.


        Sürücüye, 227 bin 719 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

        Sorgun-Saraykent kara yolunda ise "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 354 bin 712 lira ceza uygulandı.


        Sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

