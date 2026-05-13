Yozgat'ta "Eğrice Kutlaması" düzenlendi

Yozgat'ta baharın gelişi dolayısıyla "Eğrice Kutlaması" düzenlendi.



Yozgat Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlene etkinlikte, vatandaşlara yemek ikram edildi, çocuklar için çeşitli oyunlar oynandı ve yerel sanatçılar sahne aldı.



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, burada gazetecilere, etkinliği 6 Mayıs'ta yapmayı planladıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelediklerini söyledi.



Vatandaşlara güzel bir etkinlik sunmak istediklerini belirten Arslan, "Hemşerilerimizi ve çocuklarımızı eğlendirmek istiyoruz. Güzel bir program hazırladık. Yaşlısıyla genciyle herkes burada geçmişten bir şeyler bulacak. İnşallah dolu dolu bir etkinlik geçiririz." dedi.



Arslan, bu ayda çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşları programlara davet etti.

