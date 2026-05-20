        Yozgat Haberleri Yozgat'ta ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kopya düzeneği ile ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:33 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkaya ilçesinde E-Sınav Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına 2 kişinin kopya düzeneği ile gireceğini tespit etti.

        Sınav merkezinde zanlıları yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 2 mini kamera, kablosuz modem ve 2 kablosuz kulak içi kulaklık ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında ÖSYM ve diğer yetkili kurumlarca düzenlenen merkezi sınavlarda usulsüzlük yapılması, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi suçu kapsamında işlem başlatıldı.

        Öte yandan zanlıların yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

