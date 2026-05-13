Yozgat'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri şiir okuyup tiyatro gösterisi sundu, çeşitli oyunlar sergiledi.



Programda ayrıca, öğrenciler tarafından hazırlanan resimler ile el emeği ürünler sergilendi.



Etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin hazırladığı programda sevgi, sabır, emek ve masumiyetin en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hacı Polat da özel bireylerin eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit imkanlardan yararlanmasının temel hakları olduğunu ifade ederek, farklılıklarla bir bütün olmanın önemine dikkati çekti.



Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

