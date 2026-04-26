Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'tın Yenifakılı ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 26.04.2026 - 11:59
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri