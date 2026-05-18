Yozgat'ta "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.



Yozgat Otogarı önünde başlayan yürüyüş, Lise Caddesi'nden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.



Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Bando Takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, milli halterci Muhammed Furkan Özbek, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Vali Özkan, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



Etkinlik, şiirlerin okunması ve folklor ekiplerinin gösterilerinin ardından sona erdi.

