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        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

        P.Ö'nün kullandığı 06 JZ 007 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 66 NH 840 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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