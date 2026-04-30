        Yozgat Haberleri Yozgat'ta İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Yozgat'ta İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Yozgat'ta protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğinin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Nabi Dursun, filonun, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıktığını söyledi.

        Dursun, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını, bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını ifade etti.

        Gazze özgür olana kadar mücadelenin süreceğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

        "Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar."


        Açıklamanın ardından grup üyeleri dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

