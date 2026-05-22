Yozgat'ta kaza yapan sürücülere yardım etmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu öldü

Yozgat'ta kaza yapan araçların sürücülerine yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü mevkisinde bir otomobille tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, aracından inerek yardım etmek için karşı şeride geçmek istedi.



Bu sırada Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil, Zengin'e çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Zengin, kurtarılamadı.

