Yozgat'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2 öğrenci ve sürücü öldü, 7 öğrenci yaralandı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.



Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.



Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.

