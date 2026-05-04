        Yozgat Haberleri Yozgat'ta sağanağın ardından debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        İlçeye yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Sarayözü Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası derenin debisi yükseldi.

        Debinin artması sonucu, şubat ayında sağanak nedeniyle yıkılan köprünün alternatifi olan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemede bulundu.

        Alternatif köprünün de yıkılmasıyla, şubat ayında yıkılan köprüde yürütülen çalışmalar da durduruldu.

        Ekiplerin ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
