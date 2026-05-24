        Yozgat'ta sel hasara neden oldu

        

        Yozgat'ta sağanak sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Yozgat'ta sel hasara neden oldu

        Yozgat'ta sağanak sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan ani ve şiddetli yağışların ardından bazı köylerde su baskınları meydana geldiği belirtildi.

        Köy içlerinde su birikintileri ile çamur, taş, toprak ve ağaç parçalarının oluştuğu, ekiplerin bölgelerde çalışma başlattığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimiz koordinesinde, DSİ, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından olayın hemen ardından sahada çalışma başlatılmış, köy içlerinde oluşan birikintiler hızlı bir şekilde temizlenerek vatandaşlarımızın günlük yaşamının normale dönmesi sağlanmıştır. Sahada büyük özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Bu arada, kent merkezinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

