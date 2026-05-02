Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli kitap ele geçirildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki kitabın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların üzerinde, Süryanice ve İbranice yazılı, altın işlemeli ve Hristiyanlık dinine ait olduğu değerlendirilen 13 sayfadan oluşan tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        İhracatta Nisan rekoru
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
