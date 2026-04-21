Yozgat'ta tırın çarptığı yaya öldü

Yozgat'ta tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Ü.B'nin kullandığı 66 PC 510 plakalı tır, Yozgat-Sorgun kara yolu Terminal Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Çaldıran'a (77) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çaldıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

