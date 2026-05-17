Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüyü otomobiliyle takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte sürücüler arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, trafikte tartıştığı sürücüyü takip ettiği, ters şeride girdiği ve otomobilinden inerek tehdit ettiği belirlenen kişinin M.A. olduğunu tespit etti.



Polis, M.A.'ya "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası kesti.



Ayrıca ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.







