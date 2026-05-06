        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta üniversite öğrencileri serebral palsili çocuklar için giysi projesi hazırladı

        Yozgat'ta üniversite öğrencileri serebral palsili çocuklar için giysi projesi hazırladı

        Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri, serebral palsili çocuklar için ithal ürünlere alternatif gizlenebilir destek giysisi projesi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencileri Rabia Kesik, Yiğit Korkmaz, Dilara Acar ve Berke Kaan İriz tarafından hazırlanan proje, serebral palsili çocukların hareket kısıtlılıklarını azaltmayı ve günlük yaşam aktivitelerini daha rahat gerçekleştirmesini amaçlıyor.

        Pasif dış iskelet sistemi özelliklerine sahip olması hedeflenen giyside, sert metal aksamlar yerine esnek ve vücuda uyum sağlayan materyaller kullanılacak. Pantolon ve etek altına giyilebilen tasarımın, çocukların akran zorbalığına maruz kalmasını azaltması hedefleniyor.

        Proje ekibinden Rabia Kesik, AA muhabirine, projeyi geliştirirken hem fiziksel hem de sosyal sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Tedavide kullanılan ürünlerin pahalı ve dışarıdan fark edilebilir olduğunu belirten Kesik, geliştirmeyi amaçladıkları kıyafetin elastik geri çekilim sağladığını ifade etti.

        Kesik, "Çocuklar bu ürünle oyun oynayabilecek, ders dinleyebilecek, koşabilecek ve günlük yaşamını daha rahat sürdürebilecek." dedi.

        Öğrencilerden Yiğit Korkmaz da projeyi danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Meriç Selim Şipal'in desteğiyle geliştirdiklerini anlattı.

        Hasta yakınlarından üretilen cihazların içe giyilmesi gerektiğini öğrendiklerini dile getiren Korkmaz, "Cihazların dışarıdan kötü görünmesi veya metal, plastik ürünlerin rahatsız etmesi, hastanın da bunu gün içerisinde sürekli giyememesi bizim projemizi geliştirmekteki en büyük yardımcımız oldu." ifadelerini kullandı.

        Fikir sahibi ve proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Meriç Selim Şipal de projeyi, çocukların sosyal yaşamını daha az etkileyecek ve günlük kıyafetlerin içine gizlenebilecek bir tasarım düşüncesiyle geliştirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
