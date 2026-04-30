Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 iklimlendirme sistemi, 3 çuval gübre, 14 sıvı gübre, 31 dikime hazır saksı, 16 kök pet bardağa ekili skunk bitkisi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

