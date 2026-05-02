Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Babayağmur köyü yolu mevkisinde ağaçta uçamayan şahini fark eden Yasin Akca, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahini tedavi edilmek üzere aldı. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

