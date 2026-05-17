Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'taki çorap fabrikası enerjisini güneşten, suyunun bir kısmını da yağmurdan karşılıyor

        Yozgat'taki çorap fabrikası enerjisini güneşten, suyunun bir kısmını da yağmurdan karşılıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çorap fabrikası, güneş enerji santrali (GES) ve yağmur suyu depolama sistemiyle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretim gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'taki çorap fabrikası enerjisini güneşten, suyunun bir kısmını da yağmurdan karşılıyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çorap fabrikası, güneş enerji santrali (GES) ve yağmur suyu depolama sistemiyle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretim gerçekleştiriyor.

        Yeşil fabrika sertifikasına sahip işletme, yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kilovatsaatlik enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 85'ini, işletmenin çatısına kurulan 8 bin 500 metrekarelik GES'ten karşılıyor.

        Yaklaşık 21 bin metrekare alanda faaliyet gösteren ve 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, üretimde kullanılan suyun bir bölümü de 500 ton kapasiteli yağmur suyu depolama sistemiyle karşılanıyor.

        Fabrika geçen yıl çorapların yıkama sürecinde kullandığı 13 bin ton suyun 1313 tonunu yağmur suyundan sağladı. Bu yıl ise yağışların fazla olmasıyla mayıs ayı itibarıyla kullanılan yağmur suyu miktarı 1300 tona ulaştı.

        Toplam 250 çalışanın yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğu fabrikada, yıllık 30 milyon çift çorap üretiliyor.

        - Üretimin yüzde 85'ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor

        Fabrika Müdürü Eyüp Çam, AA muhabirine, Yozgat'ta 2004 yılından beri faaliyet gösteren firmanın, çorap imalatı yaptığını ve üretimin yüzde 85'ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

        Fabrikanın artan elektrik ve su maliyetlerini düşürmek adına çalışma yaptıklarını ve 2021'de fabrika çatısına güneş paneli kurduklarını belirten Çam, "Güneş enerjisinden faydalandık. Yağmur suyu depolama alanları yaptık. İşletmemizin yıllık yaklaşık 3 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik tüketimi var. Bunun yaklaşık yüzde 85'ini güneş enerjisiyle sağlıyoruz." diye konuştu.

        Çam, üretilen çorapların yıkanmasında su tüketiminin fazla olduğunu anlattı.

        Bütün ürünlerinin yıkandığını kaydeden Çam, "Bu yıkama suyunu da belirli dönemlerde yağmur suyuyla karşılıyoruz. Bunun için kurduğumuz su depolarında yağmur suyunu biriktirerek, arıtma yapıp tekrardan geri dönüşüme kazandırıp ürünlerimizi onlarla yıkıyoruz. Ayrıca pH (potansiyel hidrojen) değerleri de çok iyi. Bu da bize artı bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Çam, yıllık ortalama 30 milyon çift çorap ürettiklerini belirterek, üretim kapasitesini iki katına, çalışan sayısını da 500-550 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Çekerek barajında doluluk oranı yüzde 100'ü geçti
        Çekerek barajında doluluk oranı yüzde 100'ü geçti
        Sorgun'da sağanak etkili oldu
        Sorgun'da sağanak etkili oldu
        Yozgat'ta kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi
        Yozgat'ta kazada ölen 2 öğrenci ile servis şoförü toprağa verildi
        Yozgat'ta trafik kazasında ölen iki öğrenci ile servis şoförü son yolculukl...
        Yozgat'ta trafik kazasında ölen iki öğrenci ile servis şoförü son yolculukl...
        Kazada hayatını kaybeden 2 öğrenci ve servis sürücüsü defnedildi
        Kazada hayatını kaybeden 2 öğrenci ve servis sürücüsü defnedildi
        Yozgatlı Ahmet Ensar, uluslararası piyano sınavında başarı elde etti
        Yozgatlı Ahmet Ensar, uluslararası piyano sınavında başarı elde etti