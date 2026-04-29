        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Atatürk sevdalısı diş hekimi İstanbul'dan Samsun'a koşuyor

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti dolayısıyla İstanbul'dan başladığı koşuyu Samsun'da tamamlamayı hedefleyen 65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, Zonguldak'a ulaştı.

        Kürtül, "Ata'mızın İzinden Dolmabahçe'den Samsun'a" sloganıyla 20 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşusuna başladı.

        Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin ardından Zonguldak'ın Kozlu ilçesine ulaşan Kürtül, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a varmayı hedefliyor.

        Fedai Kürtül, gazetecilere, Atatürk'e sevgisini, saygısını ve minnetini göstermek ve gençlere örnek olmak için koştuğunu söyledi.

        Daha önce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Selanik'ten Ankara'ya koştuğunu belirten Kürtül, "Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladım. 19 Nisan'da Ata'mızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da da Üsküdar'dan koşmaya başladım." dedi.

        Kürtül, sahil boyunca 10 gündür koşmaya devam ettiğini dile getirerek, "Koşumun üçte birini tamamlamış oldum. Bitiş noktalarında arkadaşlarımız karşılıyorlar, muhabbet edip konaklıyoruz. Güzel oluyor, şu ana kadar bir sıkıntı yok. Her şey gayet normal gidiyor." diye konuştu.

        Gençlerin sporu önemsemelerini tavsiye eden Kürtül, 65 yaşında olmasına rağmen bu faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

