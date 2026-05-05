Demirci baba-oğul 21 yıldır birlikte mesai yapıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı demirciliği 44 yıldır aynı heyecanla sürdüren Selahattin Bostancı, mesleği öğrettiği oğluyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.



Madenci babanın 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Selahattin Bostancı, ilkokulu bitirmesinin ardından babası tarafından meslek öğrenmesi için demirci ustasının yanına verildi.



Çırak ve kalfalığının ardından askerlik görevi sonrası demirciliği sürdürmeye karar veren Bostancı, zamanla ilçenin aranan ustalarından biri haline geldi.



Okuldan kalan zamanlarında ve yaz tatillerinde dükkanında vakit geçiren oğlu Sezgin Bostancı'ya da mesleğin inceliklerini öğreten baba Bostancı, yaklaşık 4 yıl önce emekli olmasına rağmen mesleğini severek yapmaya devam ediyor.



Uzun yıllardır demir döverek ekmeğini kazanan, 21 yıldır da oğluyla omuz omuza çalışan 55 yaşındaki Bostancı, 27 metrekare dükkanda balta, keser, bıçak, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretmesinin yanı sıra tamir ve bakımlarını yapıyor.



- "Baba-oğuldan ziyade, usta-çırak olarak çalıştık"



Selahattin Bostancı, AA muhabirine, uzun yıllar oğluyla çalıştığını ve eskisi gibi çırak bulunmadığından oğlunun kendisine çok destek olduğunu söyledi.



Zanaatın giderek kaybolmasına üzüldüğünü dile getiren Bostancı, ellerinden geldiğince mesleği ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade etti.



Bostancı, ziraat aletlerinin her türlü tamirini, bakımını ve üretimini yaptıklarını anlatarak, "Oğlumla sabah saat 8'de işe başlarız. Akşam 6'ya kadar onunla iki işçiyiz. Burada benim oğlum değil. O işini bildi, biz öyle çalıştık. Baba-oğuldan ziyade, usta-çırak olarak çalıştık." dedi.



Birlikte çalıştıklarını görenlerden güzel tepkiler aldıklarına değinen Bostancı, bu işe başlayan ancak sonraları yürütemeyen baba-oğulların olduğunu kaydetti.



Bostancı, mesleğin geçmişte daha zor olduğunu ancak gelişen teknolojiyle işlerinin hafiflediğini belirterek, "Herkes bu işi yapmak istemiyor. Bana sorarsanız, bir daha dünyaya geleyim bir daha demirci olurum. İşimi severek yapıyorum. Bu iş sayesinde çok güzel paralar kazandım, tanındım. Demircilik benim ekmeğim, aşım, her şeyim. Elim ayağım tuttuğu müddetçe bu işi yapacağım." diye konuştu.



- "Yazın sıcaklığı ile körüğün sıcaklığı bir araya geldiğinde sıkıntı çekebiliyoruz"



Bir çocuk babası 35 yaşındaki Sezgin Bostancı da mesleğe dair pek çok şeyi babasından öğrendiğini, babasının aynı zamanda ustası olduğunu dile getirdi.



Demirciliğin çok ilgi gören bir meslek olmadığını, baba-oğul çalıştıklarını görenlerin daha da çok şaşırdığını ve kendilerine saygı duyduklarını anlatan Bostancı, "Babam atamdır ama burada daha çok usta-çırak gibiyiz. Evimize geçtiğimizde baba-oğuluz." dedi.



Bostancı, demirciliğin zor bir meslek olduğuna işaret ederek, "Yazın sıcaklığı ile körüğün sıcaklığı bir araya geldiğinde ister istemez sıkıntı çekebiliyoruz. Her şeye rağmen mesleğimiz sürdürmeye çalışıyoruz. El emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Babamla omuz omuza çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

