Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Demirci baba-oğul 21 yıldır birlikte mesai yapıyor

        Demirci baba-oğul 21 yıldır birlikte mesai yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı demirciliği 44 yıldır aynı heyecanla sürdüren Selahattin Bostancı, mesleği öğrettiği oğluyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci baba-oğul 21 yıldır birlikte mesai yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı demirciliği 44 yıldır aynı heyecanla sürdüren Selahattin Bostancı, mesleği öğrettiği oğluyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

        Madenci babanın 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Selahattin Bostancı, ilkokulu bitirmesinin ardından babası tarafından meslek öğrenmesi için demirci ustasının yanına verildi.

        Çırak ve kalfalığının ardından askerlik görevi sonrası demirciliği sürdürmeye karar veren Bostancı, zamanla ilçenin aranan ustalarından biri haline geldi.

        Okuldan kalan zamanlarında ve yaz tatillerinde dükkanında vakit geçiren oğlu Sezgin Bostancı'ya da mesleğin inceliklerini öğreten baba Bostancı, yaklaşık 4 yıl önce emekli olmasına rağmen mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

        Uzun yıllardır demir döverek ekmeğini kazanan, 21 yıldır da oğluyla omuz omuza çalışan 55 yaşındaki Bostancı, 27 metrekare dükkanda balta, keser, bıçak, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretmesinin yanı sıra tamir ve bakımlarını yapıyor.

        - "Baba-oğuldan ziyade, usta-çırak olarak çalıştık"

        Selahattin Bostancı, AA muhabirine, uzun yıllar oğluyla çalıştığını ve eskisi gibi çırak bulunmadığından oğlunun kendisine çok destek olduğunu söyledi.

        Zanaatın giderek kaybolmasına üzüldüğünü dile getiren Bostancı, ellerinden geldiğince mesleği ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Bostancı, ziraat aletlerinin her türlü tamirini, bakımını ve üretimini yaptıklarını anlatarak, "Oğlumla sabah saat 8'de işe başlarız. Akşam 6'ya kadar onunla iki işçiyiz. Burada benim oğlum değil. O işini bildi, biz öyle çalıştık. Baba-oğuldan ziyade, usta-çırak olarak çalıştık." dedi.

        Birlikte çalıştıklarını görenlerden güzel tepkiler aldıklarına değinen Bostancı, bu işe başlayan ancak sonraları yürütemeyen baba-oğulların olduğunu kaydetti.

        Bostancı, mesleğin geçmişte daha zor olduğunu ancak gelişen teknolojiyle işlerinin hafiflediğini belirterek, "Herkes bu işi yapmak istemiyor. Bana sorarsanız, bir daha dünyaya geleyim bir daha demirci olurum. İşimi severek yapıyorum. Bu iş sayesinde çok güzel paralar kazandım, tanındım. Demircilik benim ekmeğim, aşım, her şeyim. Elim ayağım tuttuğu müddetçe bu işi yapacağım." diye konuştu.

        - "Yazın sıcaklığı ile körüğün sıcaklığı bir araya geldiğinde sıkıntı çekebiliyoruz"

        Bir çocuk babası 35 yaşındaki Sezgin Bostancı da mesleğe dair pek çok şeyi babasından öğrendiğini, babasının aynı zamanda ustası olduğunu dile getirdi.

        Demirciliğin çok ilgi gören bir meslek olmadığını, baba-oğul çalıştıklarını görenlerin daha da çok şaşırdığını ve kendilerine saygı duyduklarını anlatan Bostancı, "Babam atamdır ama burada daha çok usta-çırak gibiyiz. Evimize geçtiğimizde baba-oğuluz." dedi.

        Bostancı, demirciliğin zor bir meslek olduğuna işaret ederek, "Yazın sıcaklığı ile körüğün sıcaklığı bir araya geldiğinde ister istemez sıkıntı çekebiliyoruz. Her şeye rağmen mesleğimiz sürdürmeye çalışıyoruz. El emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Babamla omuz omuza çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Zonguldak Limanı çamur nedeniyle sarı renge büründü
        Zonguldak Limanı çamur nedeniyle sarı renge büründü
        Köksal Toptan Ortaokulu'nda bilim fuarı coşkusu
        Köksal Toptan Ortaokulu'nda bilim fuarı coşkusu
        Zonguldak'ta kafes balıkçılığına karşı eylem kararı
        Zonguldak'ta kafes balıkçılığına karşı eylem kararı
        Gökçebey'de yaz ayları öncesi yangın tedbirleri masaya yatırıldı
        Gökçebey'de yaz ayları öncesi yangın tedbirleri masaya yatırıldı
        Devrek Belediyesindeki yolsuzluk iddianamesinde CHP'li eski başkan ve ekibi...
        Devrek Belediyesindeki yolsuzluk iddianamesinde CHP'li eski başkan ve ekibi...
        Heyelanda kaya ve dal parçaları elektrik hattını kopardı
        Heyelanda kaya ve dal parçaları elektrik hattını kopardı