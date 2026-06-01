        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kişinin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kişinin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı

        Zonguldak'ta Ercan Kolçak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

        K.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, Kolçak tarafından daha önce tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve darbedildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Kolçak'ın olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

        K.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde dün, Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç. (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuş, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

