        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Karadeniz Ereğli Belediyespor, 46 yıllık tarihinde "ilki" başarmak istiyor

        GÖKHAN YILMAZ/HÜSEYİN EKİNCİ - Nesine 3. Lig'de play-off'a kalan Karadeniz Ereğli Belediyespor, rakiplerine karşı üstünlük sağlaması halinde tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek.

        Giriş: 23.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        1980 yılında kurulan ve en son 2001-2002 sezonunda mücadele ettiği 3. Lig özlemine geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak son veren eflatun-beyazlı ekip, ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koydu.

        3. Grup'ta zorlu geçen lig maratonunu 57 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz temsilci, aynı puanla ligin 4. sırasında yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile play-off birinci turunda eşleşti.

        Çift maç eleme usulüne göre ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak Karadeniz Ereğli Belediyespor, ikinci müsabakada rakibini 28 Nisan'da seyircisi önünde ağırlayacak.

        Eflatun-beyazlı takım, turu geçmesi halinde 52 Orduspor Futbol Kulübü ile Fatsa Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Zonguldak temsilcisi, bu turu da geçtiği takdirde son olarak 4. grubun play-off birincisiyle tek maç eleme usulüyle finalde kozlarını paylaşacak.

        Play-off sürecinde rakiplerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak Karadeniz Ereğli Belediyespor, 46 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselmeyi başararak taraftarını sevindirmek istiyor.




        - Teknik direktör Akyaycı: "Güzel bir hava yakaladık"

        Teknik direktör Muhammet Akyaycı, AA muhabirine, ekip olarak 7. hafta itibariyle takıma katıldıklarını söyledi.

        Oyuncu grubunun hedefe odaklanmasının önemine dikkati çeken Akyaycı, sezonun başından itibaren play-off oynayacaklarına inandıklarını belirtti.

        Akyaycı, uzun bir maratonu geride bıraktıklarına değinerek, "Saha içi ve dışında çok güzel bir hava yakaladık. 'Takımı nereye taşıyabiliriz?' diye hep konuşuyorduk. Oyuncu grubumuzun bize dönüşleri müthiş oldu. Hiç kimsenin beklemediği çok müthiş bir iş yaptılar. İyi bir aile ortamı yakaladığımız için başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Bundan sonrasının daha önemli olduğunu vurgulayan Akyaycı, önce Yozgat'tan iyi bir sonuç almak istediklerini, taraftarların desteğiyle başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        Akyaycı, kentin desteğinden memnuniyet duyduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2. Lig'i yakalama şansımız var. Gerçekten zor çünkü herkesin istediği o ama şehir bayraklarla donatıldı, taraftarlarımız her gün takıma destek veriyor. Bizleri bir şekilde motive etmek istiyorlar. Bizler de istiyoruz çünkü 2. Lig müthiş olur. Kolay iş değil, zor ama ben canıgönülden inanıyorum ki bu oyuncu grubumuz inşallah bu zoru başaracaktır."




        - Takım kaptanı Güneş: "Kenti 2. Lig havasına soktuk"

        Takım kaptanı Fırat Güneş de sezona başlarken kendileriyle ilgili beklentinin düşük olduğunu belirterek, "Bunun farkındaydık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Sezon başında ligden düşeceklerinin konuşulduğunu ama herkesi şaşırttıklarını dile getiren Güneş, "Bize inananların yüzünü kara çıkarmadık, en çok bunun için seviniyorum. Play-off'u da atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın büyük katkısı oldu. Bundan sonrası için hedefimiz büyük. Kenti 2. Lig havasına soktuk. Biz elimizden geleni yapıp gayretimizi gösterelim, gerisini Allah bilir." şeklinde konuştu.




        - Santrafor Bayar: "Taraftarımız da yanımızda"

        16 golle takımın skor yükünü sırtlayan Bertuğ Bayar ise şehrin beklentisinin farkında olduklarını ve şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi.

        Bayar, sezon başından bu yana çok ciddi zorluklar yaşayarak bu noktaya geldiklerini ifade ederek, "Gelinen noktada çok mutluyuz, gururluyuz. Takımı iyi yerlere taşıdık. İnşallah bundan sonra da üzerine koyarak, tur atlayarak finalin kapısını aralayacağız. Taraftarımız da yanımızda. Taraftarın gücüyle şampiyonluğa emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Orta saha oyuncusu Nevzat Bilen de başarılı bir sezonun ardından kente bu heyecanı yaşattıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, bununla yetinmeyeceklerini, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirip sonuna kadar gitmek istediklerini kaydetti.

        Orta saha oyuncusu Onurcan Güler ise takıma devre arası katıldığını, gidişatlarının güzel olduğunu ve hedefe kilitlendiklerini anlatarak, bunu şampiyonlukla taçlandırmak, emeklerinin karşılığını almak istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

