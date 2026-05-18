        Zonguldak Haberleri Lösemiyi yenen down sendromlu yüzücü Masal, "Okul Sporları" müsabakalarında birinci oldu

        Zonguldak'ta lösemiyi yenmesinin ardından başladığı yüzmede başarısıyla göz dolduran down sendromlu Masal Çelik, "Okul Sporları" müsabakalarında 50 metre serbest yüzmede birinci oldu.

        Giriş: 18.05.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Daha önce kulüpler bazında 50 metre serbest ve sırtüstü branşları ile 100 metre serbest branşında il birincisi olan 14 yaşındaki Masal, geçen yıl Mersin'de organize edilen "Okul Sporları" müsabakalarında gösterdiği performansla 100 metre serbest branşında kürsünün zirvesinde yer aldı.

        50 metre serbestte de üçüncülük elde eden Masal, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

        Yeni başarılara imza atmak ve madalyalar kazanmak için çalışmalarına Sirius Özel Sporcular Spor Kulübü antrenörleri Buğra Can Özeken ve Özcan Azaman yönetiminde devam eden Masal, son olarak Konya'da 14-16 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yüzme Türkiye Birinciliği müsabakalarına katıldı.

        Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Masal, burada gösterdiği performansla yıldızlar kategorisi 50 metre serbest yüzmede kürsünün zirvesinde yer aldı.

        Masal Çelik'in annesi Müzeyyen Güler Çelik, gazetecilere, kızının azimle çalışmalarına devam ettiğini, gösterdiği gayret ve başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

