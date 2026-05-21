Su altında kalan Zonguldak-Alaplı çevre yolunda ulaşım aksadı

Zonguldak-Alaplı çevre yolunun sağanak nedeniyle su altında kalması sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Kentte sabah saatlerinden görülen sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı çevre yolu su altında kaldı, sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Güzergahtan geçiş, kara yolunda güvenlik önlemi alan trafik ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Alaplı Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin tıkanan giderler ile kanalları açmasının ardından ulaşım normale döndü.

