        Su altında kalan Zonguldak-Alaplı çevre yolunda ulaşım aksadı

        Su altında kalan Zonguldak-Alaplı çevre yolunda ulaşım aksadı

        Zonguldak-Alaplı çevre yolunun sağanak nedeniyle su altında kalması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kentte sabah saatlerinden görülen sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı çevre yolu su altında kaldı, sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Güzergahtan geçiş, kara yolunda güvenlik önlemi alan trafik ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

        Alaplı Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin tıkanan giderler ile kanalları açmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

