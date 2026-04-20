TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Zonguldak'ta "İhtisas Akademi" programında konuştu:

Varank, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) işbirliğiyle üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.



Programda konuşan Varank, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi çok yanlış alanlarda da kullanımının mümkün olduğunu söyledi.



İsrail ve ABD'nin teknolojiyi yıkım ve katliam için kullandığını, teknoloji nasıl kullanılırsa elde edilen neticenin de ona göre olacağını belirten Varank, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla da teknoloji tartışmasının yeniden alevlendiğini kaydetti.



Varank, TBMM'de bütün partilerin olduğu komisyon kurulacağını ve bu konuları detaylı ele alacaklarını dile getirdi.



Herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurgulayan Varank, "Birtakım hususların yasaklanması gerekiyorsa bundan da çekinmememiz lazım. Neticeyi böyle alacaksak işte bu sosyal medya aleminde birtakım kararlar alınması gerekiyorsa, bazı şeylerin önüne geçilmesi gerekiyorsa bunların da yapılması lazım. Onun için bu komisyonun faaliyetleri çok yakından takip etmemiz, daha sonra da bakanlıklarla, hükümetimizle gerekli adımları atmamız lazım." diye konuştu.



- "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek mecburiyetindeyiz"



Varank, Türkiye'nin tam bağımsız olma, kendi ayakları üzerinde durma, kendi ihtiyacı neyse onun ona göre hareket edebilen ülke olma yolunda önemli mücadele verdiğini anlatarak, "Kritik ve hayati teknolojileri mutlaka ve mutlaka kendiniz üretmek mecburiyetindesiniz. Kendi savunma sanayi ürünlerini üretebilen, ihraç edebilen hatta ve hatta bunların bazılarında dünya lideri olan bir Türkiye var." dedi.



"Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceklerini belirten Varank, "Bu zulümleri durdurmak gerekiyorsa, mazlum milletler ve devletler, 'Dünyada artık adalet gelmeyecek mi?' diye sorduğunda sizin gözünüzün içine bakıyorsa, biz Türkiye Yüzyılı'nı sadece kendimiz için değil, o mazlum milletler ve devletler için de inşa etmek mecburiyetindeyiz. Nasıl birileri teknolojisini, sanayisini, ekonomisini katliam yapmak için kullanıyorsa, biz de teknolojimizi, ekonomimizi ve kazanımlarımızı adaleti getirmek için kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunu da siz genç arkadaşlarımız sayesinde yapacağız." ifadelerini kullandı.



TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel de gençlik için çalışırken kendilerine edindikleri misyon olduğunu belirterek, bu ülkenin gençliği için iyi ve güzel olana dair ne varsa sahiplendiklerini söyledi.



Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

