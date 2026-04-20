        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Zonguldak'ta "İhtisas Akademi" programında konuştu:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Türkiye Yüzyılı'nı sadece kendimiz için değil, o mazlum milletler ve devletler için de inşa etmek mecburiyetindeyiz. Nasıl birileri teknolojisini, sanayisini, ekonomisini katliam yapmak için kullanıyorsa biz de teknolojimizi, ekonomimizi ve kazanımlarımızı adaleti getirmek için kullanmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Varank, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) işbirliğiyle üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

        Programda konuşan Varank, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi çok yanlış alanlarda da kullanımının mümkün olduğunu söyledi.

        İsrail ve ABD'nin teknolojiyi yıkım ve katliam için kullandığını, teknoloji nasıl kullanılırsa elde edilen neticenin de ona göre olacağını belirten Varank, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla da teknoloji tartışmasının yeniden alevlendiğini kaydetti.

        Varank, TBMM'de bütün partilerin olduğu komisyon kurulacağını ve bu konuları detaylı ele alacaklarını dile getirdi.

        Herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurgulayan Varank, "Birtakım hususların yasaklanması gerekiyorsa bundan da çekinmememiz lazım. Neticeyi böyle alacaksak işte bu sosyal medya aleminde birtakım kararlar alınması gerekiyorsa, bazı şeylerin önüne geçilmesi gerekiyorsa bunların da yapılması lazım. Onun için bu komisyonun faaliyetleri çok yakından takip etmemiz, daha sonra da bakanlıklarla, hükümetimizle gerekli adımları atmamız lazım." diye konuştu.

        - "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek mecburiyetindeyiz"

        Varank, Türkiye'nin tam bağımsız olma, kendi ayakları üzerinde durma, kendi ihtiyacı neyse onun ona göre hareket edebilen ülke olma yolunda önemli mücadele verdiğini anlatarak, "Kritik ve hayati teknolojileri mutlaka ve mutlaka kendiniz üretmek mecburiyetindesiniz. Kendi savunma sanayi ürünlerini üretebilen, ihraç edebilen hatta ve hatta bunların bazılarında dünya lideri olan bir Türkiye var." dedi.

        "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceklerini belirten Varank, "Bu zulümleri durdurmak gerekiyorsa, mazlum milletler ve devletler, 'Dünyada artık adalet gelmeyecek mi?' diye sorduğunda sizin gözünüzün içine bakıyorsa, biz Türkiye Yüzyılı'nı sadece kendimiz için değil, o mazlum milletler ve devletler için de inşa etmek mecburiyetindeyiz. Nasıl birileri teknolojisini, sanayisini, ekonomisini katliam yapmak için kullanıyorsa, biz de teknolojimizi, ekonomimizi ve kazanımlarımızı adaleti getirmek için kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunu da siz genç arkadaşlarımız sayesinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel de gençlik için çalışırken kendilerine edindikleri misyon olduğunu belirterek, bu ülkenin gençliği için iyi ve güzel olana dair ne varsa sahiplendiklerini söyledi.

        Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Benzer Haberler

        Ereğli'de okullarda eylem iddiası soruşturmasında şahıs tutuklandı
        Sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Motosikletli yayadan kaçarken kaza yaptı
        AVM tuvaletinde kadın baygınlık geçirdi
        Varank: "Türkiye Yüzyılı'nı mazlum milletler için de inşa etmek mecburiyeti...
