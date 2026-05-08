Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Zonguldak Barosunu ziyaretinde konuştu:

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Bu artarak devam eden şiddetin son bulması gerekiyor." dedi.





Zonguldak Barosunu ziyaret eden Sağkan, Zonguldak Adliyesi önünde Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetim kurulu tarafından karşılandı.



Ziyaretinde meslektaşlarıyla sohbet eden Sağkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, baroların Türkiye'de hukukun üstünlüğü mücadelesinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.



Sağkan, baroların yargı bağımsızlığı mücadelesinde en önemli paydaş olduğunu belirterek, "2021 Aralık ayında göreve geldiğimiz ilk andan itibaren başkanımız ve yönetimleriyle, seçilmiş organlarıyla yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve tabii ki insan hakları için Türkiye'de bu hakların içselleştirilmesi için mücadele veriyoruz. Bu mücadelede beraberiz. Baromuzla birlikteyiz." diye konuştu.



Toplum genelinde şiddet eğiliminde artış olduğu, avukatların da meslekleri nedeniyle hedef alınmasının daha kolay olduğu görüşünü paylaşan Sağkan, şunları kaydetti:



"Aslında avukata dönük şiddet uzun yıllardır devam eden bir olgu ve maalesef ki artarak devam ediyor. Sadece bu yıl içerisinde iki meslektaşımızı, mesleklerini yaptıkları için saldırılar neticesi kaybettik. Ocak ayında Yalova'da avukat Zekeriya Polat'ı katlettiler. Duruşmalarını takip ediyoruz. Tabii ki sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır şekilde faillerin cezalandırılacağını biliyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde, 28 Nisan'da Bursa'da Hatice Koca Efe, genç meslektaşımız 28 yaşında katledildi. Bu artarak devam eden şiddetin son bulması gerekiyor."



"Toplumun genelinde şiddet ikliminin arttığını gördüklerini" söyleyen Sağkan, "Ancak yargı görevlisi olarak avukatların ise daha da farklı şekilde şiddete açık durumları var. Bu nedenle özellikle avukatın ve avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve bu kapsamda şiddete açık ve hedef haline getirildiği politikaların ve söylemlerin de ivedi son bulması gerektiğini paylaşmak isteriz." ifadesini kullandı.

