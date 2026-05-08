        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Zonguldak Barosunu ziyaretinde konuştu:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Bu artarak devam eden şiddetin son bulması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Zonguldak Barosunu ziyaret eden Sağkan, Zonguldak Adliyesi önünde Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetim kurulu tarafından karşılandı.

        Ziyaretinde meslektaşlarıyla sohbet eden Sağkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, baroların Türkiye'de hukukun üstünlüğü mücadelesinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Sağkan, baroların yargı bağımsızlığı mücadelesinde en önemli paydaş olduğunu belirterek, "2021 Aralık ayında göreve geldiğimiz ilk andan itibaren başkanımız ve yönetimleriyle, seçilmiş organlarıyla yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve tabii ki insan hakları için Türkiye'de bu hakların içselleştirilmesi için mücadele veriyoruz. Bu mücadelede beraberiz. Baromuzla birlikteyiz." diye konuştu.

        Toplum genelinde şiddet eğiliminde artış olduğu, avukatların da meslekleri nedeniyle hedef alınmasının daha kolay olduğu görüşünü paylaşan Sağkan, şunları kaydetti:

        "Aslında avukata dönük şiddet uzun yıllardır devam eden bir olgu ve maalesef ki artarak devam ediyor. Sadece bu yıl içerisinde iki meslektaşımızı, mesleklerini yaptıkları için saldırılar neticesi kaybettik. Ocak ayında Yalova'da avukat Zekeriya Polat'ı katlettiler. Duruşmalarını takip ediyoruz. Tabii ki sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır şekilde faillerin cezalandırılacağını biliyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde, 28 Nisan'da Bursa'da Hatice Koca Efe, genç meslektaşımız 28 yaşında katledildi. Bu artarak devam eden şiddetin son bulması gerekiyor."

        "Toplumun genelinde şiddet ikliminin arttığını gördüklerini" söyleyen Sağkan, "Ancak yargı görevlisi olarak avukatların ise daha da farklı şekilde şiddete açık durumları var. Bu nedenle özellikle avukatın ve avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve bu kapsamda şiddete açık ve hedef haline getirildiği politikaların ve söylemlerin de ivedi son bulması gerektiğini paylaşmak isteriz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
