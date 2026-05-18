        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybeden 30 madenci anıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kotunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının hayatını kaybettiği grizu patlamasının 16. yılında madenciler için yeni servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

        TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçilerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Arkadaşlarımızı, acımızı unutmuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği her zaman bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir." dedi.

        Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

