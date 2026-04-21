        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Zonguldak'ta 18 Aralık 2025'te akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık M.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Taksi şoförünün tanık olarak dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaada ayrıca sanığın, "haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

        Sanık M.D, savunmasında, "Ben evime gidecektim. Keşke bana saldırmasalardı. Kendimi savunmak durumunda olmasaydım bunlar yaşanmayacaktı. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde M.D. (44), çıkan kavgada akrabası Serkan Akdal'ı (44) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

