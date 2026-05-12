        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta boğazına yiyecek kaçan işçi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğazına yiyecek takılan işçi, arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Alaplı Belediyesi otoparkında çalışan Ömer Köroğlu'nun (39) boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Köroğlu'nu fark eden arkadaşı Batuhan İntepe (25), Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.

        İntepe'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Köroğlu, AA muhabirine, öğle arasında yediği yiyeceğin boğazına takıldığını belirterek, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Çıkarmaya çalıştım ancak başarılı olamadım. Batuhan kardeşim Heimlich manevrası yaptı, boğazıma kaçan lokma çıktı ve rahatladım. İlk yardım herkesin bilmesi gereken bir konu." diye konuştu.

        İntepe de önce arkadaşının kustuğunu düşündüğünü ifade ederek, "Bir süre nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası yaptım. Boğazındaki lokma çıkınca rahatladı. Korktuk ama ucuz atlatıldı. İlk yardım hayat kurtarır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
