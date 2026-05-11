Zonguldak'ta derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.



İtfaiye ekipleri, Okçular köyündeki derede yaralı halde gri balıkçıl görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.



Dere içinde yakalanıp itfaiye aracıyla Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirilen kuş, Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



İtfaiye Amiri Çetin Güner, gazetecilere, yaralı gri balıkçılı zor bir çalışmanın ardından Okçular Deresi'nde yakaladıklarını belirterek, "Hayvanı Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, yaralı hayvan gördüklerinde ihbarda bulunmaları. Ölüme terk etmeyelim. Alaplı Belediyesi itfaiye Müdürlüğü olarak her canlının 7 gün 24 saat hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.







