Zonguldak'ta düzenlenen Masa Tenisi Yurt Lig Karadeniz Bölgesi Grup Yarışmaları sona erdi

Zonguldak'ta düzenlenen Masa Tenisi Yurt Lig Karadeniz Bölgesi Grup Yarışmaları tamamlandı.



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksinde düzenlenen organizasyona Samsun, Giresun, Düzce, Çorum, Bartın, Sinop, Karabük, Amasya ve Bolu'dan 36 erkek ve 40 kız sporcudan oluşan 16 takım katıldı.



Erkekler kategorisinde birinci Samsun, ikinci Karabük, üçüncü Bolu, dördüncü Çorum takımları oldu.



Kazlarda ise birinciliği Sinop, ikinciliği Samsun, üçüncülüğü Bolu, dördüncülüğü Karabük ekibi elde etti.



Kategorilerde birinci olan takımlar, 11-15 Mayıs'ta Zonguldak'ta düzenlenecek Yurt Lig Masa Tenis Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

