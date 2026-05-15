Zonguldak'ta elektrik direğine çarpan tarım aracında 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Güzelyalı köyü mevkisindeki tarladan Alaplı-Akçakoca kara yoluna giden M.K'nin kullandığı tarım aracı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.