Zonguldak'ta emekli olan 43 yıllık öğretmene duygusal veda

Zonguldak'ta emekli olan 43 yıllık öğretmen Orhan Yılmaz için öğrenciler ve meslektaşları tarafından veda etkinliği düzenlendi.



Zonguldak İlkokulu'nda görev yapan 65 yaşındaki Yılmaz, 43 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.



Giresun Eğitim Enstitüsünden 1982'de mezun olan Yılmaz, aynı yıl Ağrı'nın Patnos ilçesi Kazlı köyünde göreve başladı.



Son 5 yıldır Zonguldak İlkokulu'nda görev yapan Yılmaz, 43 yıllık meslek hayatını tamamladı.



Yılmaz için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.



Okul koridorlarında alkışlarla karşılanan Yılmaz, gözyaşları içerisinde vedalaşarak okuldan ayrıldı.



Zonguldak İlkokulu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tam 43 yıl, 5 ay, 27 gün... Yazarken kaleme, söylerken dile kolay... Bir mesleğe adanmış koca bir ömür... Her bir öğrencinin kalbinde taht kurmuş, sadece Zonguldak İlkokulu'nun değil, bütün bir şehrin öğretmeni olmayı başarmış Orhan Yılmaz öğretmenimize emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Gönüllerimiz her daim bir... Sevgiyle, saygıyla sonsuz teşekkürler..." ifadelerine yer verildi.

