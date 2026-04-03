        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Zonguldak'ta eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla öldüren sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ölen Tülay Ü'nün babası Halil A. ile çocukları O.Ü, B.Ü. ve U.F.Ü, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Yusuf Ü. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, Tülay Ü'nün kardeşi ve ölen Zaide A'nın kızı Samsun'da yaşayan A.D, olayı görmediğini ancak ablasının her türlü şiddeti yaşadığını ve bunları telefonda anlattığını belirtti.

        A.D, ablasının şiddete uğramasıyla ilgili videoyu izlediğini aktararak, "Yusuf Ü, bana, 'Ablan evliya olsa göğsüme yatırmam.' dedi. 3-5 gün sonra pişman olup yalvarmaya başladı. Ablama onu öldüreceğini söyledi. Ben ablama 'Yanıma gel.' dedim. Yusuf Ü. 'Benim nikahımdayken git de göreyim.' dedi. Ablam korkusundan evime gelemedi." diye konuştu.

        Tülay Ü'nün komşusu H.T. de şiddet uygulanması nedeniyle Tülay Ü'nün vücudunda morluklar gördüğünü anlatarak, "Yusuf Ü, Tülay ayrılmak istediğinde 'mezar mezar, toprak toprak' diyordu benim yanımda da." dedi.

        Sanık Yusuf Ü, yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu öne sürerek, "Kesinlikle ablasını arayıp bu şekilde konuşmadım. Eğer öyle olsaydı kolluk kuvvetlerini arayıp yardım isterlerdi. Olayın buraya gelmesini istemezdim." iddiasında bulundu.

        Yusuf Ü'nün oğlu U.Ü. (13) de babalarının kendilerine bakmadığını, 10 lira harçlık dahi vermediğini dile getirerek, "Ablasını bıçaklayan, ev yakan deli dolu birine benim gücüm nasıl yetecek?" ifadelerini kullandı.

        Ailenin diğer üyeleri de önceki beyanlarını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Katılanlar vekili, sanığın 19 saniyede işlediği cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiğini savunarak, bu nedenle indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

        Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yusuf Ü'nün, Tülay Ü. yönünden "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile kayınvalidesi bakımından "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek tanık dinletme talebini, dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

        Mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Şirinköy'de hasta ziyareti için 24 Aralık 2025'te akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A. (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. (46) tarafından silahla vurulmuş, iki kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan Yusuf Ü. ise jandarma ekiplerince ilçede yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

