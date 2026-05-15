Zonguldak'ta "ev sahibi yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta "ev sahibi yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.



Kentte yaşayan A.K, ev almak amacıyla tasarruf finansman şirketi görevlisi olarak bildiği İ.A. (31) ile iletişime geçti.



Bir yıldan fazla sürede İ.A'ya toplam 2 milyon 700 bin liradan fazla ödeme yapan A.K, herhangi bir geri dönüş alamayınca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



Soruşturma dosyasını inceleyen cumhuriyet savcısı, dekontların punto karakterlerinde anormallik olduğunu fark ederek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine konunun detaylı araştırılması talimatını verdi.



Ekipler, İ.A'nın 2024 yılında tasarruf finansman şirketinden istifa ettiğini ancak bunu herkesten gizleyerek şirket çalışanı gibi davranmayı sürdürdüğünü, kentte 3 kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını ve 3 milyon 500 bin liradan fazla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.



Şüphelinin önce akrabalarını ve yakın çevresini dolandırdığını belirleyen ekipler, sahte dekontlar ve sözleşmeler hazırlayarak yüksek kar vaadiyle insanları dolandıran İ.A'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bir ay süren teknik takip ve telefon dinlemesinin ardından, sürekli yer değiştirdiği tespit edilen şüpheli İ.A, birlikte hareket ettiği değerlendirilen H.M.A. (28) ile Manisa'da saklandıkları evde yakaladı.



Adreste yapılan aramada, sözleşmeler, dekontlar ve cep telefonları ele geçirildi.



Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan MASAK ve banka hesaplarına ilişkin yapılan incelemelerde, şüpheli İ.A'nın hesaplarında 100 milyon liradan fazla hareket hacmi olduğu, mağdurlardan aldığı paraların ise büyük kısmını yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı tespit edildi.

