Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta heyelanda zarar gören elektrik hattı nedeniyle ulaşım aksadı

        Zonguldak'ta heyelanda zarar gören elektrik hattı nedeniyle ulaşım aksadı

        Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda elektrik hattı zarar gördü, kara yolunda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta heyelanda zarar gören elektrik hattı nedeniyle ulaşım aksadı

        Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda elektrik hattı zarar gördü, kara yolunda ulaşım aksadı.

        Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Değirmenağzı Tünelleri çıkışında, kentte 3 gündür süren yağış nedeniyle yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak ile ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı.

        Elektrik tellerinin sarktığını gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu yaklaşık 1 saat boyunca uzun araçların geçişine kapattı.

        Tellerin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Devrek Belediyesi'nde yolsuzluk iddianamesi: 30 sanığa 3 ay ile 1862 yıl ar...
        Devrek Belediyesi'nde yolsuzluk iddianamesi: 30 sanığa 3 ay ile 1862 yıl ar...
        Alaplı balıkçı tezgahlarında çeşit bitti mezgit fiyatı 500 liraya çıktı
        Alaplı balıkçı tezgahlarında çeşit bitti mezgit fiyatı 500 liraya çıktı
        Kozlu Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. oturumu yapıldı
        Kozlu Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. oturumu yapıldı
        Devlet Tiyatroları Zonguldak Garı'nda sahne alacak
        Devlet Tiyatroları Zonguldak Garı'nda sahne alacak
        Karadeniz Ereğli'de kardiyoloji ve ortopedi uzmanları göreve başladı
        Karadeniz Ereğli'de kardiyoloji ve ortopedi uzmanları göreve başladı
        Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti
        Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti