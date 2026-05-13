        Zonguldak'ta minibüsün çarptığı 69 yaşındaki yaya yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:57 Güncelleme:
        S.U'nun kullandığı 67 M 0139 plakalı minibüs, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.A'ya (69) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, aracın altında kaldı.

        Çevredekiler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayağında kırıklar olduğu öğrenilen kadının tedavisi sürüyor.

        Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Araç kamerasıyla kaza anını kaydeden Murat Terzi, AA muhabirine, kazayı fark eder etmez ambulansı aradıklarını söyledi.

        Çevredekilerin yardımıyla kadını bulunduğu yerden kurtardıklarını belirten Terzi, ardından kadının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

